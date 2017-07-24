Бесплатный прием семейного психолога откроется в сургутском Дворце торжеств

С 1 августа во Дворце торжеств начинает вести прием семейный психолог. Приемные дни: вторник с 15:00 до 17:00 и четверг с 15:00 до 17:00. Проект организован региональным благотворительным фондом "Жизнь-священный дар". Консультации специалиста бесплатны. Эта мера поддержки адресована в первую очередь тем семейным парам, которые оказались на грани развода. С помощью психолога им предлагается пересмотреть взаимоотношения в семье и все-таки найти выход из кризисной ситуации, не прибегая к крайним мерам.

Обращаться можно в кабинеты № 20 и 22 Дворца торжеств (бульвар Свободы, 5).