В Нягани заработал новый асфальтобетонный завод

В Нягани запущен в эксплуатацию новый асфальтобетонный завод. Как сообщили в администрации, обустройство производственной базы строительной компании «ЮВиС» обошлось в 300 млн рублей. Помимо самого завода, изготовленного по заказу компании немецкими производителями, стоимость которого составила 100 млн рублей, предприятием закуплена спецтехника, оборудование, приспособления, необходимые для производства качественного асфальтобетона.

«Сегодня Нягань развивается, ремонтируется, строится, – рассказал Фарит Исхаков, директор управления капитального строительства и реконструкции администрации Нягани. – И то, что в наш город зашла мощная, с очень хорошей репутацией строительная компания, окажет положительное влияние на производство строительных работ в целом. Компания «ЮВиС» станет примером и для других организаций».

По словам владельцев предприятия, новый асфальтобетонный завод полностью отвечает международным экологическим стандартам, а благодаря имеющейся современной системе фильтрации, производство является безопасным для окружающей среды.