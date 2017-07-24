​Сбербанк выплатил вкладчикам банка «Югра» в Тюменской области и ХМАО около 1 млрд рублей

С 20 июля 2017 года Западно-Сибирский банк Сбербанка приступил к выплатам страхового возмещения вкладчикам банка «ЮГРА» и уже выдал клиентам около 1 млрд рублей, в том числе по счетам, открытым для осуществления предпринимательской деятельности.

Выплата возмещения вкладчикам (физическим лицам) осуществляется в уполномоченных подразделениях Сбербанка на обслуживание физических лиц. Выплата возмещения вкладчикам, имеющим счета для осуществления предпринимательской деятельности, производятся в уполномоченных подразделениях банка на обслуживание индивидуальных предпринимателей.

Перечень уполномоченных подразделений и порядок выплаты страхового возмещения размещены на официальном сайте Сбербанка в разделе «Все продукты и услуги» в подразделе «Выплаты АСВ» в закладке «Полезно знать».

«Сбербанк полностью готов к началу выплат вкладчикам банка «ЮГРА». Возмещение денежных средств будет производиться в размере 100% от суммы всех счетов в банке, в том числе, открытых для предпринимательской деятельности, но не превышая 1 миллиона 400 тысяч рублей. Для получения возмещения клиенту достаточно иметь при себе только паспорт», - комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Арсений Белоглазов. - Сумма возмещения по вкладам, размещенным в банке «ЮГРА» в иностранной валюте, рассчитывается в рублях по курсу, установленному Банком России на дату наступления страхового случая».

Напомним, что 29 декабря 2014 года вступил в действие Федеральный закон №451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации».

Данным Федеральным законом увеличен предельный размер страхового возмещения по вкладам с 700 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Таким образом, если вкладчик, имел несколько вкладов в банке «ЮГРА», возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей.