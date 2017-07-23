Глава Роспотребнадзора назвала города-лидеры по заболеваемости ВИЧ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала проблемные города России, в которых зафиксировано наибольшее число заболевших ВИЧ и СПИДом, сообщает РБК. По ее словам, это Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург.

«К сожалению, это точки, которые сегодня на нашей карте горят», — сказала Анна Попова.

Согласно данным Росстата и федерального СПИД-центра, доля инфицированных в девяти регионах России на конец 2015 года составляла не менее 1%. Среди проблемных: Иркутская область (1,7 ВИЧ-инфицированных), Самарская и Свердловская области (обе по 1,6%), Кемеровская область (1,5%), Оренбургская область (1,2%), Ленинградская область (1,2%), Челябинская область (1%), Санкт-Петербург (1%), Тюменская область (1%; включая автономные округа).

В мае этого года министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила, что число новых случаев ВИЧ-инфекции в 2016 году в России сократилось на 15% по сравнению с 2015 годом. «У нас всего новых случаев 86,8 тыс. человек, а в 2015 году было более ста тысяч человек. Сокращение на 15%», — сказала Скворцова.