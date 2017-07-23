В центре Москвы прошел марш «За свободный интернет»

В Москве в воскресенье прошла согласованная акция «За свободный интернет», сообщает РБК. Участники выступали против «закона о мессенджерах», запрета анонимайзеров и VPN, «закона Яровой» и цензуры в Сети. Акция собрала, по данным МВД, около 800 участников. Организаторы мероприятия сообщили о 3–4 тыс. участников.

Активисты выступили против «закона о мессенджерах», запрета анонимайзеров и VPN, «закона Яровой» и цензуры в Сети. Кроме того, участники акции потребовали реабилитации фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в социальных сетях и призвали к отставке главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Организаторами митинга выступили ПАРНАС, «Демократический выбор», «5 декабря», Пиратская партия России, «Гражданская инициатива», Либертарианская партия и общественная организация «РосКомСвобода». Акцию удалось согласовать со столичной мэрией только с третьего раза.

Последняя акция с участием ПАРНАС состоялась 28 мая на юго-западе Москвы — участники согласованного митинга выступили против реновации. По данным «Белого счетчика», в нем приняли участие около 5 тыс. человек. Организаторами также выступили «Яблоко», Партия 5 декабря, «Демократический выбор».