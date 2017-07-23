Памятник Герою России Александру Маргелову открыли в Сургуте

В преддверии празднования Дня ВДВ в Центральном парке Сургута, возле памятника воинам-интернационалистам, сегодня установили бюст Герою России Александру Маргелову. На торжественное открытие в городе приехала его супруга Лидия Маргелова, которая поблагодарила всех участников церемонии.

«Спасибо огромное всем, кто пришел на открытие памятника моему супругу. Мне очень почетно находиться сегодня, здесь среди вас. Вы - не только товарищи, но и братья по духу и крови, - выступила Лидия Маргелова. – Хочу выразить особую благодарность руководству города Сургута, десантникам, участникам этого проекта. Считаю, что вы – самые лучшие, самые первые, потому что это первый памятник в России, установленный Александру Маргелову. Огромное спасибо всем, кто служил в ВДВ».

В прошлом году, здесь же, был открыт бюст основателю войск ВДВ, генералу армии Василию Маргелову. Десантники рассказывали тогда, что помощь в святом для них деле оказали все, от кого это зависело, включая городских чиновников.

Добавим также, что последние годы своей жизни Александр Маргелов посвятил помощи общественным организациям десантников. Во многих городах страны установлены памятники, увековечивающие память о его отце.