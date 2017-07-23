В Нефтеюганском районе началась подготовка к зиме

Во всех поселениях Нефтеюганского района идет активная подготовка к зиме. Так, в Сингапае ведутся работы по замене инженерных сетей. Уже отремонтированы сети теплоснабжения по улице Центральной – от дома №11 до здания котельной. Также проведена обвязка скважин возле котельной. Само здание уже практически готово к холодам: работы по установке оборудования уже закончены, ведется его наладка.

В Чеускино завершены работы по прокладке трассы теплоснабжения у амбулатории, на очереди - центральная улица поселка, здесь будет проложена новая магистральная сеть.

В Пойковском закончена работа по замене магистральных 500 миллиметровых труб на двух участках: от ТК5 до ЦТП7 (возле Ледового дворца) и от ТК20 до ТК 6-13 (6 микрорайон). Всего заменено 145 метров труб. Сейчас специалисты ведут работы в микрорайоне Бамовский по улице Байкальской, а также в первом микрорайоне.

В Салыме планируется заменить 115 метров сетей тепловодоснабжения по улице Новой. В Каркатеевы коммунальные службы занимаются промывкой и опрессовкой труб. Плановые мероприятия по подготовке к работе в зимний период ведутся в поселковых котельных.

Всего в летний период запланировано заменить 3,7 км тепловых и 3,2 км водопроводных сетей. На середину июля мероприятия по подготовке к зиме выполнены на 50% от намеченного плана. К началу отопительного сезона работы будут выполнены в полном объеме - заверяют коммунальщики.