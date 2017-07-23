В Сургуте прошел очередной выпускной для учащихся «Школы изобретателей»

В Сургуте в рамках летнего образовательного отдыха в Центре научно-технического творчества «Информатика+» прошла очередная, третья по счету, «Школа изобретателей».

В ее рамках дети занимались по авторской дополнительной общеобразовательной программе, цель которой – формирование основ изобретательского мышления и изобретательной грамотности у разновозрастных групп учащихся. В этот раз главной темой школы стала «Стопоходящая машина Чебышёва».

Для реализации программы были приглашены: кандидат технических наук, доцент кафедры «АСОИУ» политехнического университета СурГУ Александр Егоров, кандидат технических наук, доцент кафедры «Прикладная математика» Дмитрий Федоров и генеральный директор ООО «Центр инновационных технологий» Алексей Иванов.

Дети познакомились с аддитивными технологиями, некоторыми элементами механики. Подробно были рассмотрены и изучены механизмы академика Пафнутия Чебышёва, в частности его стопоходящие машины. Перед учащимися была поставлена задача: разобравшись с механизмом, создать свою машину, который бы являлся аналогом ходьбы какого-либо животного.

В конце обучения все участники, объединившись в группы, представили свои проекты на мини-конференции, на которой присутствовали администрация Центра «Информатика+» и родители. Каждому ребенку была предоставлена возможность без ограничения по времени высказаться, показать свою работу, предложить идеи дальнейшего продвижения своего проекта.

Каждый участник Школы получил Сертификат об обучении в «Школе изобретателей», а также подарки от СурГУ, которые им вручили педагоги университета.