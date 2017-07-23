На Ямале чрезвычайная ситуация из-за лесных пожаров

На Ямале в воскресенье введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за природных пожаров, сообщает пресс-служба главы региона.

Площадь лесных пожаров свыше 900 га. Напряженная ситуация складывается в Надымском, Шурышкарском и Красноселькупском районах. При этом прямой угрозы населенным пунктам нет.

На ликвидации пожаров работает около 400 сотрудников специализированных служб и подразделений Ямала. По данным на утро 23 июля, в регионе зарегистрировано 35 пожаров, 15 из них локализованы, один ликвидирован.

Причинами возгораний, по предварительным данным, в большинстве случаев являются грозы и высокая температура воздуха. По прогнозам синоптиков, установившая в округе почти 30-градусная жара и грозы продолжатся всю предстоящую неделю на большей части Ямала.

"Температурный режим в округе - предельный. И такая ситуация в ближайшее время сохранится. Сейчас мы привлекаем все возможные дополнительные ресурсы. Запросы о переброске на Ямал дополнительных специалистов пожаротушения уже направлены в соседние регионы. Екатеринбург положительный ответ оперативно дал. Понимаем, что у всех ситуация напряженная. Также ждем весомой поддержки от Рослесхоза и Авиалесохраны", - говорит губернатора округа Дмитрий Кобылкин.