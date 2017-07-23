В Югре снимут фильм о лидерах окружных социальных проектов

В Югре запустят социальный медиапроект «#ЯлюблюЮгру», который охватит самые актуальные вопросы здравоохранения и социальной сферы. В его рамках инициативная группа снимет фильм о лидерах социальных проектов округа, волонтёрах, людях, ведущих здоровый образ жизни. В основу медиа-проекта лягут 22 истории по актуальным социально-значимым темам. Их количество равно числу муниципальных образований в Югре.

«Жители округа смогут предложить лучшие социальные практики, которые войдут в фильм. Сбор предложений развернется на окружном портале «Открытый регион – Югра» в августе», - сообщила Агентству социальной информации директор «Центра «Открытый регион» Оксана Макеева. Разработали проект участники «Социального конструктора Югры» под руководством генерального директора студии «Артвидео», режиссёра, продюсера, вице-президента по дистрибуции Гильдии неигрового кино и ТВ Никиты Тихонова-Рау.

Премьерный показ фильма о лидерах социальных проектов Югры планируется провести в феврале-марте 2018 года на площадках XVI Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске.