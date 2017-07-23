США собираются ввести новые антироссийские санкции

Палата представителей США завершила работу над законопроектом о дополнительных санкциях в отношении России и Ирана. Окончательная версия документа опубликована на сайте конгресса, голосование по нему должно состояться во вторник, 25 июля, сообщает «Ведомости». Чтобы законопроект был принят, за него должны проголосовать две трети конгрессменов. В случае принятия документ будет направлен на подпись президенту.

Новые ограничительные меры в отношении России касаются российских банков и нефтегазового сектора. Отмечается, что санкции не должны отразиться на сотрудничестве стран в космической сфере и вредить NASA.

В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков и нефтегазовых компаний, попавших под санкции, — до 14 и до 30 дней соответственно.

Согласно законопроекту, президент США может наложить санкции на лиц, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов в год или одного миллионов долларов единовременно либо собираются предоставить проектам услуги, технологии или иную поддержку.

Документ должен не только ввести дополнительные санкции в отношении двух стран, но и усложнить процедуру отмены ограничительных мер: конгресс сможет препятствовать администрации Дональда Трампа, если она решит изменить санкционную политику. Также законопроект предусматривает закрепление на законодательном уровне распоряжений администрации Барака Обамы.