США собираются ввести новые антироссийские санкции

Палата представителей США завершила работу над законопроектом о дополнительных санкциях в отношении России и Ирана. Окончательная версия документа опубликована на сайте конгресса, голосование по нему должно состояться во вторник, 25 июля, сообщает «Ведомости». Чтобы законопроект был принят, за него должны проголосовать две трети конгрессменов. В случае принятия документ будет направлен на подпись президенту.
Новые ограничительные меры в отношении России касаются российских банков и нефтегазового сектора. Отмечается, что санкции не должны отразиться на сотрудничестве стран в космической сфере и вредить NASA.
В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков и нефтегазовых компаний, попавших под санкции, — до 14 и до 30 дней соответственно.
Согласно законопроекту, президент США может наложить санкции на лиц, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов в год или одного миллионов долларов единовременно либо собираются предоставить проектам услуги, технологии или иную поддержку.
Документ должен не только ввести дополнительные санкции в отношении двух стран, но и усложнить процедуру отмены ограничительных мер: конгресс сможет препятствовать администрации Дональда Трампа, если она решит изменить санкционную политику. Также законопроект предусматривает закрепление на законодательном уровне распоряжений администрации Барака Обамы.
инертно боялись ли "санкций" НАШИ деды, когда брали Берлин, освобождали польшу, когда полностью разгромили дивизию СС "Галичина" под Бродами? Они думали об это , когда запускали Гагарина в космос?
Не ужто Нам потомкам Наших дедов - думать об этом? Плакать об этом?