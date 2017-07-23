В окружной столице пройдет крупный волейбольный турнир

В начале сентября в Ханты-Мансийске состоится Кубок Сибири и Дальнего Востока среди мужских молодежных команд.

Сильнейшие сибирские команды Молодежной лиги сезона 2016/2017 сразятся за третий по счету Кубок.

Турнир станет для волейболистов отличной возможностью войти в новый соревновательный сезон, получить игровую практику после длительного летнего перерыва, а тренерам поможет проверить боеспособность новичков, которые сменили прописку в это межсезонье.

Напомним, идея создания Кубка Сибири и Дальнего Востока среди молодежных команд принадлежит волейбольному клубу «Локомотив» из Новосибирска. Местом проведения первого турнира стала столица Сибирского федерального округа, второй Кубок был разыгран в Красноярске.

Победителем первого в истории Кубка Сибири и Дальнего Востока среди молодежных команд стала команда «Университет» из Нижневартовска. В прошлом году трофей завоевали новосибирцы.