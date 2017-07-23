В Сургуте пройдет Морской фестиваль

В Сургуте 30 июля состоится тематический опен-эйр «Морской фестиваль». Мероприятие пройдет с 14:00 до 19:00 в сквере у культурного центра «Порт».

Это событие соберет на своей площадке творческое сообщество Сургута: музыкантов, мастеров рукоделия и просто креативных людей. Фестиваль объединит на своей площадке живую музыку, танцы, мастер-классы, показ документального кино, тематические фотозоны, игры и многое другое.

В программе фестиваля выступления Dj-сет Antorio, The Far Side, Розалии Каримовой и творческие мастер-классы по ручной лепке из глины миска «Кит» от студии «Колокол», Бачата – от студии танцев «Salsa Dance Studio», Катание на лонгборде и Дуджериду.

Посетителям «Морского фестиваля» представится уникальная возможность не только послушать диковинный духовой инструмент австралийских аборигенов диджериду, но и самим попробовать на нём поиграть в рамках мастер-класса.

А также во время фестиваля можно будет поучаствовать в шоу мыльных пузырей «Экспериментикум».

Хэдлайнер фестиваля - сургутская певица Rosalie. Вход свободный, для югорчан всех возрастов.

Подробную информацию можно узнать по телефону (3462) 24-25-62