В детском оздоровительном лагере «Нескучные каникулы» прошли «Веселые выборы»

Члены участковой избирательной комиссии №226 провели «Веселые выборы» по итогам смены в 1 отряде детского оздоровительного лагеря «Нескучные каникулы», который посещали воспитанники 12-13 лет. До дня голосования была проведена серьезная работа по его подготовке: изготовлены списки избирателей, бланк итогового протокола, бюллетени разных цветов по номинациям – «самый активный», «самый творческий» и «самый спортивный», обучены члены избирательной комиссии.

После обсуждения кандидатур для внесения в бюллетень для голосования, ребята сделали свой выбор. Члены избирательной комиссии подсчитали голоса и заполнили итоговый протокол.

Организаторы мероприятия отметили серьезный подход и живой интерес всех участников к происходящему. После объявления результатов выборов председатель избирательной комиссии предложил все спорные вопросы в классе, школе и городе решать при помощи проведения выборов и референдума.