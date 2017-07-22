Школьники из Березово устроили марш-бросок в честь 85-летия гражданской обороны в России

Воспитанники военно-патриотического клуба «Югорская застава» из поселка Березово под руководством сотрудников МЧС совершили марш-бросок.

Марш-бросок – непросто испытание. Восемнадцать километров нужно было не просто пройти, но и преодолеть встречающиеся на пути преграды - тайгу, болота и небольшие лесные протоки. Ребята показали свои навыки в ориентировании в непроходимой чаще, форсировании таежных проток и преодолении оврагов. Весь путь ребят «сопровождали» назойливые комары и мошки.

По прибытию к месту ночлега ребята разбили лагерь, приготовили ужин в полевых условиях, после чего назначенные караульные заступили на дежурство. Утро следующего дня началось с традиционной зарядки. После легкого завтрака ребятам нужно было преодолеть измененный маршрут в обратном направлении, ориентируясь при помощи карты и компаса. По прибытию в точку сбора на лицах ребят была заметна не только усталость, но чувство гордости за то, что они прошли непростое испытание и не сошли с дистанции.