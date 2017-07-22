В Нижневартовске украшают набережную Оби

В Нижневартовске на набережной Оби возле скульптуры «Замок», куда по традиции приезжают молодожены, появились две новые композиции - лавочки с зонтами и фонарями.

Отмечается, что конструкции выполнены из «антивандальных» материалов и дополнят общую тематику этого участка на набережной. В темное время суток фонари, закрепленные на лавочках, будут светиться.

По заявлению горадминистрации, пока в качестве эксперимента установили две такие композиции. Если лавочки придутся по вкусу горожанам, возможно, установят дополнительные конструкции.

Отметим, всего за это лето в Нижневартовске размещено более 20 различных композиций: сказочные герои, «альпийские горки», инсталляции, выполненные из различных материалов.