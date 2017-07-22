Toyota Hilux стал самым популярным пикапом России‍

По итогам первого полугодия 2017 года пикап Toyota Hilux стал самым популярным в России среди автомобилей своего класса. Об этом сообщают "Автоновости дня".

По данным издания, за шесть месяцев в нашей стране продано около 1,5 тыс. Hilux. На втором месте рейтинга расположился УАЗ «Пикап», который разошелся в количестве 1.2 тыс. единиц. Бронза у Mitsubishi L200 - 443 проданных машины.

При этом отмечается, что рынок пикапов в России существенно просел. За первое полугодие было продано 3,9 тыс. автомобилей этого класса, что на а 15% меньше показателя годичной давности.