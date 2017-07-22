По проторенному пути. Facebook выпустит собственный смартфон

Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, запатентовала устройство, являющееся так называемым модульным смартфоном, детали которого пользователь сможет менять по собственному желанию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой интернет-портал Business Insider, такой гаджет разрабатывает секретное подразделение Facebook под названием Building 8. Разработка представляет собой модульное электромеханическое устройство со встроенными динамиками, сенсорным дисплеем, микрофоном и приемником сигнала GPS, уточняют "Известия".

При этом представители Facebook заявили, что на данный момент Building 8 занято созданием технологий машинного обучения, никак не прокомментировав информацию о новом смартфоне. Соответственно, ничего не говорится и о сроках вывода новинки на рынок.

Напомним, что другой IT-гигант Apple выпустил собственный смартфон iPhone еще в 2007 году.