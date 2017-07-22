Внутренний пассажиропоток аэропорта Сургут вырос на 18%, а международный на 42%

В первом полугодии 2017 года внутренний пассажиропоток аэропорта Сургут вырос на 18,7%, а международный на 42% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. Такие данные приводятся в отчете компании.

Всего за шесть месяцев услугами услугами международного аэропорта Сургута воспользовались 760 111 пассажиров. При этом самыми популярными направлениями у пассажиров были: Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург, Красноярск и Анапа, сообщает пресс-служба предприятия.

Одним из факторов успеха компании, называется проект трансферных перевозок, реализуемый совместно с авиакомпанией NordStar на период реконструкции аэропорта «Норильск». За первый летний месяц ОАО «Аэропорт Сургут» обслужило 9 929 пассажиров базового перевозчика Красноярского края.