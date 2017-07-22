И.о. главы Сургута взял под контроль ситуацию с переносом сроков сдачи дома в 33 мкрн.

И.о. главы администрации Сургута Алексей Жердев накануне встретился с представителем застройщика ООО «Формат Плюс» Русланом Галиевым. Темой беседы стала ситуация с переносом сроков сдачи в эксплуатацию 18-этажного дома в 33 микрорайоне, напротив ТРЦ «Вершина».

Как сообщает пресс-служба администрации, будет введен в эксплуатацию с изменением срока, который продлен на два месяца, с 30 июня на 4 сентября 2017 года. Все соглашения и извещения действующих дольщиков разосланы им в срок. При этом один из недовольных дольщиков обратился с заявлением в вышестоящие инстанции.

Руслан Галиев объяснил задержку трудностями с финансированием строительства. Но заверил, что к 4 сентября подрядчик выполнит все работы. К слову, дом уже подключен к инженерным сетям, в квартирах установлены двери и окна.. В течение двух месяцев строительная организация закончит работы по благоустройству мест общего пользования.

Алексей Жердев поручил профильному заместителю взять ситуацию на особый контроль. Сегодня представители администрации и подрядчику встретятся с собственниками квартир. "Подрядчик заверил, что обращение дольщика находится у него на контроле. Были проведены переговоры с заявителем, найдены пути выхода из сложившейся ситуации, и на следующей неделе они готовы это документально закрепить и предоставить факты в администрацию города, - подвел итоги встречи и.о. главы города.

Согласно плану, новый дом рассчитан на 258 квартир, в нем есть два этажа офисных помещений. Рядом с домом имеется паркинг на 81 машиноместо.