В окружной столице проходят бесплатные беговые тренировки для всех желающих

На базе Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске проходят бесплатные беговые тренировки для всех желающих.

Их организатор – Фонд поддержки и развития массового спорта. Так проходит подготовка к массовому забегу по трейлраннингу WOOD Trail, который впервые пройдет 30 июля в столице Югры.

Как рассказал организатор спортивного события Федор Строителев, бесплатные тренировки проходят два раза в неделю: в среду в 19-30 и в субботу в 18-00.

«К нам приходят совершенно разные люди всех возрастов и уровней подготовки. Сейчас, в основном, больше девушек, но мужчины тоже есть. Соотношение примерно 80 на 20. Проводить тренировки решили на базе Центра зимних видов спорта, так как здесь у фонда есть собственное помещение, где можно переодеться, или оставить свои вещи на время тренировки, а также хранить инвентарь, используемый во время занятий», - отметил он.

В начале каждого занятия проводится небольшая разминка. Причем, начинающие атлеты бегают по кругу на стадионе, а более опытные отправляются на дистанцию побольше. Затем начинаются общеразвивающие упражнения направленные на физическую выносливость, а также специальные беговые задания.

«Хоть тренировки и групповые, мы все равно стараемся найти время индивидуально пообщаться с каждым, объясняем, как ставить ноги во время бега, отвечаем на интересующие вопросы, даем советы по технике и программе подготовки, - отмечает Федор Строителев. – Начинать бегать лучше всего с тренером. Особенно, если человек ставит перед собой цель пробежать какую-то большую дистанцию. Некоторые новички имеют совершенно неправильную технику бега. А из-за неправильной техники у человека начинают болеть колени и суставы. Поэтому техника — один из самых важных аспектов бега. Конечно, в рамках этих занятий мы не делаем технику идеальной, но мы приводим ее в приемлемый вид».