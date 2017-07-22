Вертолет или мотоцикл: Дмитрий Рогозин прокомментировал запрет на прилет в Молдавию на военном самолете

«Премьер Молдавии считает, что «Рогозин не должен прилетать на военном самолёте». Хорошо. Тогда на выбор молдавских властей: вертолёт или мотоцикл?» — написал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в своём Facebook.

Так российский политик отреагировал на заявление Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ), которое официально запретило ему прилетать в Кишинев и Тирасполь на борту военного самолёта Воздушно-космических сил России.

Откуда у МИДЕИ появилась информация о том, что Рогозин якобы собирается лететь в Молдавию на российском военном самолёте неизвестно, пишет REGNUM. Сам вице-премьер назвал эту информацию "чушью".

Президент Молдавии Игорь Додон, к которому и должен прилететь Рогозин, осудил решение МИДЕИ. Он подчеркнул, что ждёт политика в Кишинёве и планирует провести с ним встречу.