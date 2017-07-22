Неуемная. Наталья Поклонская собрала 100 тыс. подписей "оскорбленных" не вышедшей в прокат "Матильды"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, собрав подписи 37 коллег-парламентариев и 100 тыс. обращений граждан, направила в МВД, Генпрокуратуру и Министерство культуры РФ депутатский запрос против фильма "Матильда", передает ТАСС.

"37 депутатов Государственной думы подписали депутатский запрос, который был подготовлен мной в рамках рассмотрения тысячных обращений граждан, о принятии мер по недопущению оскорбления религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма", - приводит издание слова экс-прокурора Крыма.

Как уточняю"Аргументы и факты", подписи граждан, недовольных сюжетной линией киноленты, поместились в 13 коробках. Поклонская выражает надежду, что такое количество собранных подписей произведет впечатление на компетентные органы.

Кроме того, народный избранник утверждает, что ей удалось выяснить сумму, которая была выделена на съемки фильма в рамках госфинансирования. По ее словам, речь идет о 280 млн рублей. Депутат акцентирует внимание на том, что это средства налогоплательщиков, в том числе, тех граждан, чьи подписи она собрала.

Напомним, что скандал вокруг картины разгорелся в ноябре 2016 года. Тогда Поклонская несколько раз обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм на предмет оскорбления чувств верующих.

Премьера "Матильды" запланирована на 6 октября в Мариинском театре. В широкий прокат картина выйдет 25 октября.