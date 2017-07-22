В первом матче межсезонья "Югра" обыграла чемпионов Белоруссии

В первом матче межсезонья ХК "Югра" обыграл чемпионов Белоруссии ХК "Неман" со счетом 4:3. Матч прошел 20 июля в Минске, где подопечные Игоря Захаркина готовятся к новому первенству КХЛ.

Югорчане ударно начали встречу, и уже на седьмой минуте вышли вперед - лишнего реализовал Иван Леконцев. Однако увеличить преимущество не смогли и во втором периоде пропустили три шайбы подряд. Причем, две из них соперник забил в меньшинстве.

К чести сибиряков, они справились с психологическим ударом. На 39 минуте Константин Панов сократил отставание, а на 50-й Виталий Шулаков сравнял счет. Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых бросков сильнее оказались хоккеисты "Югры". Победный буллит на счету Андрея Анкудинова.

Следующую игру против "Немана" югорчане проведут 23 июля.