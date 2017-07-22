​Группа Linkin Park отменила концертный тур после гибели Честера Беннингтона

Группа Linkin Park отменила концертный тур по Северной Америке после смерти фронтмена Честера Беннингтона. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на заявление компании Live Nation.

«Мы невероятно опечалены кончиной Честера Беннингтона. Североамериканский тур Linkin Park "One More Light" отменен, стоимость билетов будет возвращена в точках продаж. Наши мысли со всеми, кого затронуло это событие»,— говорится в заявлении.

Напомним, 41-летний Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством в своем доме в Калифорнии 20 июля. У музыканта осталось шестеро детей.