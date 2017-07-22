Малолетние братья за неделю украли в Лангепасе три велосипеда

Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО, в течение недели в дежурную часть ОМВД России по Лангепасу поступило три сообщения от жителей города о том, что у них были похищены велосипеды.

Найти злодеев удалось за сутки. Ими оказались двое несовершеннолетних братьев, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности. "Предприимчивые" парни пользовались тем, что хозяева ленились ставить на велосипеды хоть какие-то противоугонные средства.

Теперь несовершеннолетние правонарушители поставлены на профилактический учет в полицию.