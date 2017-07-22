Мегион День города отметит флэш-мобом невест, конкурсом «автозвук» и выступлением столичных гостей. ПРОГРАММА

Завтра, 22 июля, Мегион отметит свое день рождения. Город станет одной развлекательной площадкой. Для жителей и гостей муниципалитета приготовлена обширная развлекательная программа, которая состоится под девизом «Мегион – город белых ночей».

Все основные мероприятия будут проходить на Городской площади. В 14:00 торжественная часть начнется с поднятия флага Мегиона. А в 14:20 на улице Заречной стартует велопробег, со схемой проведения которого можно ознакомиться в приложении к информационному сообщению.

Одновременно на площади начнется спортивная акция «Зарядка со звездой». На зеленом покрытии каждый желающий сможет принять участие в сдаче норм ГТО.

С 15:00 до 19:00 будет работать «Мегионский Арбат», который развернется по улице Нефтяников. Здесь откроют свои площадки национально-культурные общественные организации, входящие в состав Центра национальных культур, а также представят свои работы и изделия мастера народных художественных промыслов. На площади горожане смогут посетить станции «Квартал художников», «Ромашковое настроение», интерактивные площадки «Оригами», «Белый грим», «Танцующий город», фотовыставки «Белые ночи Мегиона» и «Любимые места города Мегиона».

Также в 15:00 на сцене городской площади начнется детская игровая программа «Лабиринт мороженого», а на улице Нефтяников – соревнования по скейтбордингу и катанию на роликовых коньках. Обратите внимание, что к участию допускаются только скейтеры и роллеры в полной защитной экипировке.

В 16 часов от перекрестка улиц Нефтяников и Садовой до городской площади пройдет парад участников праздничных мероприятий: ходулистов, мимов, барабанщиков, конкурсантов праздничных шоу.

Сами праздничные конкурсы начнутся в 16:30 с шоу воздушных змеев. В это же время стартует «Бэби Авто» - в конкурсе на лучшее оформление детской коляски заявились 11 мегионских семей.

В 17:00 праздничную программу продолжит выставка собак «Мой четвероногий друг в белом». Своих питомцев белого окраса продемонстрируют 18 участников. В это же время на автостоянке возле здания ЛДЦ стартуют конкурс автолюбителей «Автозвук» и показательные выступления танцоров брейк-данса.

В 17:30 на главную сцену праздника выйдут участники шоу-программы «Привидение с мотором», затем пройдет «Флэш-моб невест», для участниц которого позже на интерактивной площадке «Цветочная поляна» состоится фотосессия.

В 18:20 пройдет награждением победителей городских конкурсов и спортивных соревнований. В том числе, будут подведены итоги конкурса «Зеленый дворик», который проводился в рамках проекта партии «Единая Россия» «Городская среда». Участие в нём приняли 17 жителей многоквартирных домов и 11 учреждений и организаций.

Как сообщили в администрации города, старт концертной части праздничной программы даст молодежный конкурс «Рэп Фория» в 19:10. Затем на сцену Дня города выйдут гости Мегиона: DJ MANDARIN, группа «К-700» и артист российской эстрады Александр Лунёв - автор многих хитов звёзд российской эстрады (это знаменитая «Never let you go», занявшая 2 место в Афинах на конкурсе Евровидение–2006, «Невозможное возможно» и многие другие песни Д. Билана, «Царевна» и «Я для тебя» Д. Колдуна, «Хватит шоу» и «Разрешаю только раз» К. Орбакайте, «My baby» и «Я и ты» Э. Шульжевского, «Цветы сирени» С. Ротару, «Встретимся, обещай» Н. Баскова, «Где живет любовь» А. Буйнова, «Долгие дни» и др. Жасмин, «Моя мания» и др. А. Агурбаш, «Свеча Варвара» и др. Варвары).

Череда мероприятий праздничного дня завершится фейерверком в 23:00.