В Югре снизилось количество зарегистрированных преступлений за первые шесть месяцев 2017 года

В УМВД по Югре подвели итоги деятельности за первые шесть месяцев 2017 года, сообщает пресс-служба ведомства. Об оперативной обстановке в регионе рассказал главный полицейский Югры генерал-майор полиции Василий Романица. Он отметил, что по итогам первого полугодия 2017 года криминальная ситуация в регионе характеризуется общим снижением числа зарегистрированных преступлений.

Уровень преступности на территории субъекта ниже аналогичного показателя в Уральском федеральном округе и в целом по России. Меньше совершено умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, грабежей, краж. Не допущен рост убийств. Сократилась преступность со стороны подростков, ранее судимых лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, на бытовой почве и в жилом секторе. Пресечено более 200 фактов незаконного оборота оружия. При этом массив преступлений экономической направленности, выявленных сотрудниками органов внутренних дел, увеличился.

Вместе с тем, возросло число разбойных нападений, мошенничеств, вымогательств, угонов автотранспорта. В целях стабилизации криминальной ситуации проведен комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на противодействие нелегальной миграции, предупреждение преступлений по бытовым мотивам, среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы, правонарушений среди подростков, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков, розыск преступников и без вести пропавших, выявление фактов неуплаты административных штрафов.

В завершение Василий Романица поблагодарил личный состав за плодотворную работу.