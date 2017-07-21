Путин: Цензуры в интернете нет

Президент России Владимир Путин рассказал об отсутствии цензуры в российском интернете, но отметил важность соблюдения законов. Об этом он поведал воспитанникам Образовательного центра «Сириус» в Сочи в пятницу, 21 июля.

«Я бы не говорил о цензуре, у нас вообще цензуры нигде нет. В Советском Союзе была цензура, она была официальная, даже соответствующие органы были, цензоры, они работали, это была их работа, они зарплату за это получали», — подчеркнул Путин, отвечая на вопрос о наличии цензуре в интернете.

В то же время, по словам российского лидера, в интернете «должно быть разрешено все, что не запрещено законом. Скажем, распространение наркотиков, пропаганда терроризма, так называемые группы смерти — подталкивание молодых людей к суициду и так далее. Это что, мы должны предоставить право всем безнаказанно заниматься этой деструктивной, по сути, преступной деятельностью? Нет, конечно. Общество должно себя огородить от преступных посягательств. Поэтому здесь, в интернете, должны действовать такие же законы, как они действуют везде при регулировании общественной, государственной деятельности», — заключил Путин.