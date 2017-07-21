Путина просили изменить Конституцию ради выборов

Президент России Владимир Путин не намерен менять конституцию страны из-за выборов главы государства. Об этом он рассказал в разговоре с воспитанниками образовательного центра «Сириус».

«У меня была возможность, меня даже упрашивали в свое время конституцию поменять. Я не стал этого делать», — заявил Путин. При этом он подчеркнул, что «не намерен делать это в будущем».

Глава государства также напомнил, что основной закон устанавливает сроки нахождения на высшем посту. Согласно статье 81 Конституции России, президент страны избирается гражданами на шесть лет, при этом один и тот же человек не может занимать эту должность более двух сроков подряд.