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Депутаты выступили за отмену поправок в законе о митингах. Говорят, не могут встретиться с избирателями

Депутаты трех фракций (ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия) подали в Конституционный суд объединенную жалобу на поправки в закон о митингах, которыми введены ограничения на встречи депутатов с избирателями, сообщают «Ведомости».

С июня этого года такие встречи могут проходить только «в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи». Во всех остальных случаях мероприятия требуется согласовывать с органами исполнительной власти.

По мнению депутатов, такое нововведение нарушает принцип разделения властей и создает ограничения для исполнения депутатами всех уровней своих обязанностей по проведению встреч с избирателями. «В связи с принятием обжалуемого Федерального закона законодательная (представительная) власть ставится в зависимость от исполнительной власти, депутаты всех уровней лишены возможности самостоятельно принимать решения о проведении встреч со своими избирателями, а обязаны впредь согласовывать эти вопросы с органами исполнительной власти», - подчеркивается в жалобе.

Заявители напоминают, что в последнее время представителям оппозиции и так непросто реализовывать свое конституционное право на свободу собраний – им под разнообразными предлогами отказывают в согласовании мероприятий. Вступление оспариваемого закона в силу приведет к тому, что существующие ныне издержки в отношениях между гражданами и исполнительной властью при применении законодательства о митингах будут перенесены и на отношения между депутатами всех уровней и исполнительной властью, предупреждают они.


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Сегодня в 19:44, просмотров: 111, комментариев: 0


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