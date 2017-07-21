Путин еще не решил, пойдет ли он на президентские выборы в 2018 году

Владимир Путин во время общения с учащимися образовательного центра одаренных детей «Сириус» заявил, что еще не принял решения о своем выдвижении на президентские выборы в 2018 году.

«Нужно ли мне продолжать свою работу в этом качестве [президента], я еще не решил, посмотрю. До начала избирательной кампании время еще есть. Посмотрим», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что сначала ему нужно ответить на «главный вопрос».

«В мире много интересных занятий. Это не значит, что я должен сесть и заниматься только мемуарами, ведь можно той же политической деятельностью заниматься вне рамок президентских обязанностей... А есть общественные организации, есть другие, очень интересные для меня направления, например экология. Я ее очень люблю, мне очень нравится это направление», - добавил президент..

При этом Путин подчеркнул, что не намерен в будущем менять Конституцию России для увеличения числа сроков нахождения главы государства у власти.

«Вы - молодые люди, но вы, наверное, знаете, должны знать, что у меня была возможность - меня даже упрашивали в свое время - Конституцию поменять. Я не стал этого делать и не намерен делать этого в будущем», - сказал Путин.