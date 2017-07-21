В Югре увеличено финансирование адресной инвестпрограммы

Решением правительства округа внесены изменения в адресную инвестиционную программу Югры. Заседание прошло сегодня под председательством и.о. губернатора округа Геннадия Бухтина.

В частности, увеличено финансовое наполнение программы на 586 миллионов рублей. В результате итоговый размер бюджетных инвестиций составит свыше 7,7 миллиардов рублей.

«Увеличение стало возможным в результате оптимизации расходов на мероприятия некапитального характера соответствующих государственных программ, - пояснил директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Павел Сидоров. – Решение направлено на повышение эффективности использования средств бюджета автономного округа и повышение динамики реализации проектов по строительству объектов общественной инфраструктуры».

Эти изменения позволят обеспечить завершение строительства в текущем году семи объектов, преимущественно дорог, а также инженерных сооружений. Кроме того, будет начато строительство очередного комплекса автомобильной дороги «Тюмень – Междуреченский – Урай».

«Правительство Югры продолжит отслеживать динамику строительства капитальных объектов и перераспределять средства на те из них, которые движутся в точном соответствии или с опережением графика, соответствуют интересам и потребностям людей», - отметил Геннадий Бухтин.