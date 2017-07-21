В Югре горят 57 гектаров леса

На территории Югры в 13 пожарах горят 57 гектаров леса, сообщают РИА Новости.

"В лесах Югры действует 13 лесных пожаров на территории Березовского, Белоярского, Кондинского, Октябрьского, Советского и Сургутского лесничеств. Площадь, пройденная огнем, составляет 57 гектаров", — заявили в департаменте недропользования и природных ресурсов округа, уточнив, что самый серьезный пожар зафиксирован в Октябрьском районе на площади около 25 гектаров.

Отмечается, что ситуация с природными возгораниями на территории округа контролируемая, в тушении задействовано 139 специалистов Авиалесоохраны Югры. Тем не менее, в ближайшие дни ожидается повышение класса пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре зафиксировано 110 лесных пожаров общей площадью 372 гектара. Как заявили в профильном департаменте, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество природных пожаров сократилось почти в 2,5 раза, а площадь возгораний уменьшилась в десять раз.