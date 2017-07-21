​Госдума запретила использовать в России VPN-сервисы и анонимайзеры

Госдуме приняла законопроект, запрещающий использовать VPN и анонимайзеры, которые позволяют обходить блокировки сайтов с запрещенной информацией, сообщают «РИА Новости».

Законопроект устанавливает запрет на использование информационных систем и программ для получения доступа к заблокированным интернет ресурсам. Стало известно, что отслеживанием анонимайзеров, Tor и VPN-серисов займутся сотрудники ФСБ и МВД. Их обязали предоставлять результаты мониторинга и посылать запросы в Роскомндазор.

Также законопроект запрещает поисковым система (типа Yandex.ru или google.ru) показывать ссылки на заблокированные ресурсы на территории России. За такие нарушения их будут штрафовать на сумму от 500 до 700 тысяч рублей.

Стоит отметить, что специалисты уже нашли способ, как обойти запрет. Издание «Meduza» предлагает использовать двойной VPN. Для этого вам необходимо подключиться к серверу, например Голландии, а потом через тоже VPN к серверу Дании. Таким образом, сервер Голландии, будет считать вас пользователем из Дании, а сервер Дании в свою очередь будет считать вас пользователем Голландии, а вы на самом деле будете смотреть ресурсы из России. Такая схема будет работать, даже в том случае, если оба VPN-серивса будут исполнять российский закон.