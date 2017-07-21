Прибрежную зону Ханты-Мансийске очистят от мусора

В окружной столице стартует второй этап уборки по очистке прибрежной полосы. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ближайшие месяцы более 30 муниципальных участков, которые граничат с Иртышом, будут очищены от мусора.

Сотрудниками департамента городского хозяйства была проведена работа по выявлению несанкционированных свалок на территории берега. На сегодняшний день составлен локально-сметный расчет прибрежной зоны для определения объёма и стоимости работ. Также подготовлены материалы для привлечения к ответственности лиц, допустивших захламление территории, в том числе собственников земельных участков.

Напомним, первый этап очистки был проведен в ходе всероссийской акции «Чистый берег – чистая вода». Администрацией окружного центра подготовлен реестр земельных участков, расположенных на берегу реки Иртыш с указанием собственников и арендаторов. Сейчас в пределах береговой линии находится 113 земельных участков.

Мероприятия по очистке муниципальных участков от мусора планируется закончить до октября текущего года. В порядок нужно привести более 3 тысяч квадратных метров.