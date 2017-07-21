За склонение к суициду теперь будут наказывать еще жестче

Госдума приняла законопроект об ужесточении ответственности за склонение к суициду. В документе обозначено максимальное наказание - 15 лет лишения свободы, сообщают "Известия".

От того законодательства, которое действует на данный момент, новый законопроект сильно отличается: сейчас за склонение к суициду можно получить до шести лет тюрьмы, а за доведение до самоубийства - до восьми лет.

Если кратко, то новый закон подразумевает:

От 6 до 12 лет лишения свободы за склонение к самоубийству или самоубийство несовершеннолетнего / находящегося в беспомощном состоянии / в материальной или иной зависимости от виновного / беременной женщины.

От 8 до 15 лет лишения свободы получат те, кто будет склонять или склонит к самоубийству двух и более лиц.

От 5 до 10 лет лишения свободы заслужат лица, занимающиеся организацией деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства.

От 5 до 15 лет лишения свободы - за публичные выступления (через Интернет, СМИ и пр.) с призывами к самоубийству.