​Российские чиновники — чемпионы мира по количеству требований удалить информацию из Google //ВИДЕО

Россия стала абсолютным лидером по количеству запросов от госорганов на удаление информации из Google. Таким образом, за год поступило более 13 200 запросов, что составляет 58 процентов от всех полученных жалоб со всего мира, сообщает «meduza».

Согласно данным за первое полугодие было зарегистрировано всего 2045 запросов, а за второе – в пять раз больше 11 164, а главным источником прироста являются жалобы российских властей на видео в «YouTube».

Стоит отметить, что главной категорией запросов является «национальная безопасность», на неё приходится 85 процентов всех жалоб. Также выросло и количество жалоб на страницы с призывом к самоубийству (с 30 до 244). При этом количество жалоб на страницы о наркотиках снизилось в десять раз (с 401 до 41).

Напомним, что ранее популярный российский блогер "kamikadzedead" сделал видео-обращение к создателям «YouTube». В нём он говорит о намеренном удалении каналов, которые критикуют политику России. Но по его мнению, они не как не связаны с ненавистью или дискриминацией, хотя именно по этим причинам были заблокированы.