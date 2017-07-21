22 июля в Сургуте пройдёт турнир по дворовому футболу

Сургутский депутат Алексей Кучин совместно с федерацией футбола г. Сургута проведёт дворовой турнир в рамках проекта «Дворового футбола среди юношей города». Он состоится 22 июля в г. Сургуте на площадке по адресу ул. Взлётный проезд д.4.

На турнире сразятся юные футболисты 25-ого и 27-ого микрорайонов. Соревнования пройдут в трёх возрастных категориях: 6-8 лет, 9-12 лет, 13-16 лет, начало игр состоится в 11:00. Стоит отметить, что победители турнира будут защищать честь своего района на городских соревнованиях и оспорят звание «Чемпиона города по дворовому футболу».