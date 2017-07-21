​Сургутянка хотела проучить обидчика, написав на него заявление в полицию, но в итоге может сесть сама

В Сургуте развернулась очередная драматическая история. Городская полиция рассматривала обычное дело о грабеже – у девушки отобрали сумку с деньгами. И вроде ничего не предвещало беды, но неожиданно всплывшие в ходе расследования обстоятельства развернули ситуацию на 180 градусов, рассказывает городская прокуратура.

Выяснилось, что дело было так: молодая 24-летняя девушка шла по улице и столкнулась плечом с проходящим мимо мужчиной. В ходе короткого и не очень любезного разговора выяснилось, что обидчик (если он и был таковым) извиняться не планирует. Это вызвало у девушки противоречивые чувства и коварный план – написать заявление в полицию о грабеже. Правоохранители по долгу службы предупредили ее о том, что ложный донос вообще-то карается по закону, но нет ничего страшнее обиженной девушки – она этот момент проигнорировала.

Теперь правоохранительная машина, которой сургутянка хотела переехать обидчика, развернулась в ее сторону – ей грозит два года за ложный донос.