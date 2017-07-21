​В Тюмени подсветили Мост влюбленных. Получается красиво // ФОТО, ВИДЕО

Специалисты «Тюменьгормост» тестируют новую подсветку на мосту «Влюбленных» через реку Тура в центре Тюмени. Напомним, что в день города Тюмени 29 июля состоится Свето-Динамическое шоу, всю карсоту моста жители смогут увидеть с 22:00 до 23:00 часов. После чего последует 12-минутный фейерверк, запускать его будут с территории бывшего фанерного завода (Береговая, 109), сообщает портал 72.ru.
Директор МБУ «Тюменьгормост» Николай Грибоедов рассказал, что всего в систему запрограммировано восемь цветов, также мост сможет светиться волнами или определённой последовательностью. Программу настроят так, что с наступлением темноты подсветка моста будет автоматически загораться. Интересно что, для будних и праздничных дней будут загружены разные программы. Таким образом, 9 мая будет больше красных тонов, а впоследствии под каждый праздник будет создана своя уникальная программа. Что бы это всё работало автоматически, сейчас ведутся тестовые работы, отмечает Грибоедов, контрольный пуск состоится 25 июля. Фото, видео 72.ru.
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