Археологи исправно находят новые подтверждения богатой истории Югры. На этот раз — в Горноправдинске

Участники, работающие на старинном могильнике в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района в ходе археологической экспедиции обнаружили и исследовали органические материал 18-19 века. Первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов встретился со студентами – археологами и музеологами Сургутского государственного университета, работают они под руководством директора ООО «НИПИ ЭтноАрхео Центр» Александра Кенига и исполнительного директора Евгении Зайцевой.

В ходе археологической экспедиции студенты археологи обнаружили ценную и уникальную находку – «хорошо сохранившаяся погребальная колода». После её вскрытия, они обнаружили хорошо сохранившиеся по меркам археологии элементы кожаной обуви того времени (по предварительным оценкам исследователей, это захоронение было осуществлено в 1860 году), одежды, украшений.

Археологи рассказали, что некоторые найденные материал были изготовлены в Москве и Московской области, таким образом это является признаками, что территория современной Югры уже в 17 веке была развитой. Сейчас на территории автономного округа работают несколько экспедиций и уже накоплен колоссальный багаж артефактов, которые могут пролить свет на богатую историю многовековой Югры.

Стоит отметить, что это уже пятая экспедиция на этот объект с 2017 года. За пять сезонов археологами изучено более 100 захоронений. «Получена презентабельная коллекция кожаной обуви, нательных крестов, деревянных колод. Они находятся в государственных музеях Ханты-Мансийска, Сургута, Салехарда. Наши исследования позволяют открыть и реконструировать данные того времени о погребальной обрядности, материальной культуре жителей 18-19 веков, о смешении традиций. Здесь проживало как русское, так и остяцкое население», - рассказала Евгения Зайцева.

Напомним, что в следующем году наш регион отмечает 825 лет с первого упоминания о Югре. По мнению Александра Кенига, сейчас стоит задача доказать, что упомянутая в хрониках территория входила в состав современной Югры: «Раз мы имеем в своем названии слово «Югра», значит являемся преемниками той древней Югры. Нужно по крупицам восстановить наше историческое прошлое, сделать его брендом. В этом смысле я целиком поддерживаю проект «Югра многовековая».