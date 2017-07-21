Художники со всей России приедут в Югру на пленэр

С 7 по 15 августа 2017 в Югре пройдет всероссийский пленэр «Югорская академичка», организатором которого является Государственный художественный музей. В пленэре примут участие более 20 профессиональных художников из разных регионов России: Башкортостана, Алтайского края, Свердловской области, ХМАО и др.

Мероприятие пройдет в два этапа. В ходе первого, с 7 по 10 августа, художники будут находиться в селе Чеускино с.п. Сингапай Нефтеюганского района . Для участников пленэра и жителей села предусмотрено проведение культурной программы, которая включает в себя мастер-классы, концерты, творческие встречи.

11 августа художники отправятся в Ханты-Мансийск, где смогут поработать в самых живописных уголках, в том числе в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа». Для участников пленэра будут также организованы экскурсии по городу и по экспозициям Государственного художественного музея и музея природы и человека. Они также встретятся Геннадием Райшевым, заслуженным художником России. В завершение пленэра экспертное жюри, в которое войдут искусствоведы и художники, определит лауреатов в номинациях «Живопись», «Графика», «Актуальное искусство».

По итогам мероприятия в Государственном художественном музее 14 августа откроется выставка лучших работ, которые впоследствии будут переданы в фонды музея.