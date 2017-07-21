Сургутские путешественники побывали в байкальском заповеднике

Участники автопробега "Заповедный пояс. От Урала до Байкала" побывали в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике, расположенном в поселке Танхой Республики Бурятия. Среди путешественников были и сургутяне.

Приезд путешественников в Танхой случайным совпал с одним событием. Ровно 110 лет назад в этот день сюда прибыли участники автомобильной гонки Париж - Пекин. Вот как Луиджи Барзини описывает пребывание команды в Танхое в своих очерках о путешествии.

"Приблизительно через час мы добрались до станции Танхой, окруженной довольно обширным поселком; там уже знали о нашем приключении, и нас приветствовала целая толпа народа… Мы решили переправиться через Байкал, тем более что теперь мы уже добрались до самого узкого места озера, и нам оставалось пройти водой всего каких-нибудь 40 километров", - писал он.

Участников автопробега «Заповедный пояс. От Урала до Байкала» приветствовали так же. На крыльце визит-центра собрались взрослые и дети, которые аплодисментами встречали вояжеров из различных регионов России.