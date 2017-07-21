​Стрелков заявил, что не сбивал Boeing малайзийской компании летевший рейсом MH-17 в июле 2014

Игорь Стрелков в ходе дебатов с Алексеем Навальным ответил на вопрос из Twitter, о том, почему он долго молчал, кто именно сбил Boeing, летевший рейсом MH-17 авиакомпании Malaysian Airlines над Донбассом, сообщило «РБК».

«Ополчение Boeing не сбивало за отсутствием средств, которыми могло сбить», - сказал Стрелков. И отметил, что все средства, которые у него были это – пять «ЗРК-Игла» и одна «Стрела 10», которая в момент нападения на Boeingприкрывала Зугрес (город в Донецкой области).

«Ополчение, подчиненное мне, сбить Боинг не могло никак. Других комментариев на этот счет я давать не могу и не буду. Я не участвовал в расследовании и даже не интересуюсь им принципиально», - подчеркнул Стрелков.

Также у Стрелкова спросили, почему он сначала сообщил о сбитом Ан-26, а затем удалил это сообщение. «Я ничего не писал в twitter, потому что я в нем не находился. Я не находился ни в одной из социальных сетей. Этого сообщения я не писал», - подчеркнул он. И заявил, что может дать слово чести и поклясться на Библии, что не писал этого сообщения.

Стоит отметить, что родственники погибших из Великобритании в июле 2015 года обвинили именно Стрелкова, подав на него иск в суд. Заявители потребовали от него компенсацию в размере $500 миллионов, также иск был подан на него из США.

Напомним, что пассажирский Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал не далеко от Донецка 17 июля 2014 года, в тот момент на борту находилось 298 человек. Также было установлено, что самолет был сбит ракетой выпущенной системой «Бук М-1», но установить, кто именно выпустил ракету, до сих пор не удалось.