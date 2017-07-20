LIVЕ! На канале Навального в YouTube началась трансляция дебатов со Стрелковым

На канале оппозиционного политика Алексея Навального в YouTube началась трансляция дебатов с Игорем Стрелковым. После прямого эфира запись будет доступна для просмотра.

Как напоминает "Медуза", в начале июля Игорь Стрелков (Гиркин), который в 2014 году был одним из самых известных участников военного конфликта на востоке Украине, вызвал на дебаты самого заметного российского оппозиционера Алексея Навального. И тот согласился. Участники дебатов поспорят о войне на Украине, статусе Крыма и коррупции в России.