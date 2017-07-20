Алексей Учитель снимет фильм о водителе, в грузовик которого врезался Цой

Режиссер Алексей Учитель задумал снять фильм, посвященный личности лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя.

По словам режиссера, он давно задумал этот проект. С точки зрения Учителя, потенциал кинофильма о Викторе Цое не меньше, чем у фильма о Владимире Высоцком, пишет РБК.

«Это история роуд-муви, главный герой — водитель, который сбил Виктора. Нашей студии принадлежит право на восемь песен, видео с изображением Виктора. Это даст ощущение, что он со зрителями», — передает издание слова режиссера.

Для реализации проекта Учитель просит у Фонда кино 90 млн рублей, в том числе 60 млн рублей — на безвозвратной основе.

Актер и художник Сергей Бугаев (Африка) назвал решение режиссера Алексея Учителя снять фильм о Викторе Цое конъюнктурным подходом. «Я убежден, что государство выкатит ему на эти съемки огромные деньги, и если он еще вложит в образ Виктора Цоя какую-нибудь подлянку, то получит вдвое больше денег. Фальсификация — центральная линия современных манипуляторов», — цитирует его "Лента.ру".

Отметим, о планах снять фильмы о Цое заявляли режиссер Кирилл Серебренников и один из основателей группы «Кино» Алексей Рыбин.