Америку не догоним. Путин распорядился создать второй по силе флот в мире

Россия будет стремиться к тому, чтобы ее флот закрепился на втором месте в мире по боевым возможностям. Об этом говорится в указе об основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года, который подписал президент Владимир Путин.

Как пишет "РИА Новости", основу вооружения ВМФ до 2025 года составят высокоточные ракеты большой дальности. После 2025 года на вооружение будут поступать гиперзвуковые ракеты и роботизированные комплексы, в том числе автономные необитаемые подводные аппараты.

Основными приоритетами в области строительства флота объявлено совершенствование морских стратегических ядерных сил, развитие сил общего назначения в целях обеспечения неядерного сдерживания, формирование группировок сил ВМФ на различных стратегических направлениях исходя из самых неблагоприятных прогнозов начала военных действий.

При этом в документе перечисляются опасности и угрозы для национальной безопасности России в Мировом океане. Это "стремление ряда государств, прежде всего США и их союзников, к доминированию в Мировом океане, в том числе в Арктике, а также к достижению подавляющего превосходства своих военно-морских сил", уточняет "Фонтанка.ру".