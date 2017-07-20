В Тюмени вспышка менингита у дошколят. Врачи и власти ссылаются на "сезонный фактор"

Пятнадцать детей — воспитанников тюменских детских садов — проходят лечение в Областной инфекционной больнице с диагнозом менингит. Об этом сообщает местное издание "Вслух.ру".

«Всего с начала мая зарегистрировано 27 случаев энтеровирусной инфекции (из них серозный менингит – 80%) среди организованных коллективов детей в 11 детских садах Тюмени, в разных корпусах и группах, что подтверждает отсутствие вспышечной заболеваемости и говорит о реализации воздушно-капельного пути передачи инфекции. Все дети с диагнозом энтеровирусной инфекции госпитализируются в Областную инфекционную клиническую больницу, на 19 июля 2017 продолжают лечение 15 детей, остальные дети выписаны с выздоровлением», – говорится в заявлении регионального управления Роспотребнадзора.

При этом, местные власти объясняют вспышку болезни сезонным фактором. «В летний период часто встречается энтеровирусная инфекция, которая может протекать с признаками серозного менингита. Детей лечат, а контактных наблюдают. Чтобы не заболеть, нужно выполнять основные профилактические мероприятия: чаще мыть руки с мылом, пить исключительно кипяченую или бутилированную воду. Вирус передается через воду, овощи, фрукты, пищевые продукты, грязные руки. Может передаваться и воздушно-капельным путём при большом скоплении людей», – заявила главный специалист отдела развития и организации медицинской помощи населению департамента здравоохранения администрации Тюмени Надежда Казакевич.

Издание пишет, что с 5 по 16 мая в Областную инфекционную больницу поступило, по данным родителей, около 40 человек — жителей села Тюнево Нижнетавдинского района Тюменской области. Примерно у половины из них диагностирован серозный менингит, у остальных — энтеровирусная инфекция.

По этому факту СК проводил процессуальную проверку, региональное управление Роспотребнадзора — санитарно-эпидемиологическое расследование. В середине июня управление Роспотребнадзора установило, что причиной майской вспышки энтеровирусной инфекции в селе стал не характерный для России серотип энтеровируса, не циркулировавший в нашей стране с 2014 года. Он был кем-то занесен в село.