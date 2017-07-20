Сургутские акушеры-гинекологи пройдут стажировку в Сеуле

Два врача акушера-гинеколога из Сургутского клинического перинатального центра пройдут стажировку в столице Кореи - Сеуле. Об этом сообщает окружной департамент здравоохранения.

Стажировка югорчан продлится почти два месяца, с 24 июля по 15 сентября текущего года. Корейские медики поделятся с российскими коллегами наработанным опытом в области оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

"Это комплексная стажировка по оказанию акушерско-гинекологической помощи и обучению современным перинатальным технологиям. Она включает в себя и теоретическую, и практическую части. Будут лекции, занятия в симуляционно-тренинговом центре, работа в отделениях, с больными. Это и различные операции, и ведение родов, то есть наши доктора будут принимать непосредственное участие в акушерско-гинекологической помощи пациентам", - рассказала о программе замглавного врача по медицинской части центра Инна Киличева.

Отметим, что изначально на стажировку претендовало пять врачей. Но трое из них не прошли конкурсный отбор, который, в частности, подразумевал тест на свободное владение английским языком.

Всего, в течение 2017 года обучение в ведущих зарубежных клиниках пройдут еще 80 югорских специалистов из Сургута, Нижневартовска. Ханты-Мансийска и Нягани. Специалисты отправятся за знаниями в Израиль и Германию. Направления стажировки различны – нейрохирургия, хирургия, гинекология, оториноларингология, онкология, реанимация и интенсивна терапия новорожденных, ультразвуковая диагностика в неонатологии, а также нейроонкология, радиология и некоторые другие.